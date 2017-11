Trump tempaisi ja uudelleentwiittasi äärioikeistolaisen liikkeen johtajan kolme videota, jotka eivät oletuksena edes näy, koska ne on määritelty loukkaaviksi

Ulkomaat

Trump tempaisi ja uudelleentwiittasi äärioikeistolaisen liikkeen johtajan kolme videota, jotka eivät oletuksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin Twitter-tili on hänen virallinen viestintäkanavansa ja hänen twiittinsä presidentin virallisia lausumia.Keskiviikkona tuolta tililtä kuitenkin uudelleentwiitattiin kolme loukkaavaksi määriteltyä videota, jotka oli jakanut tunteja aiemmin äärioikeistolaisen ja äärinationalistisen Britain First -poliittisen liikkeen varapuheenjohtaja Jayda Fransen https://www.hs.fi/haku/?query=jayda+fransen Videoiden nimet:Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches!Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary!Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death!

