Trumpin aiheuttamien kohujen takana on valmisteltu Yhdysvaltain ”historian suurinta veronalennusta” – yritysten veronalennukset olisivat suuria ja pysyviä, palkansaajien alennukset pieniä ja väliaikaisia Republikaanit uskovat yritysten verohelpotuksien sysäävän talouden niin hurjaan kasvuun, että uudistus maksaisi itse itsensä. Toisten laskelmien mukaan hintalappu kymmenessä vuodessa voisi olla 1,4 miljardia dollaria. Ajoitus on taloustieteen näkökulmasta outo, sillä se pumppaisi talouteen lisää rahaa tilanteessa, jossa nousu on muutenkin vahvaa, kirjoittaa toimittaja Saska Saarikoski.