Tuliko uutisista paha mieli? – Maailmassa tapahtui tänä vuonna myös paljon hyvää

seuraa uutisia, koska niistä tulee paha mieli. Uutiset kertovat pelkistä masentavista asioista!Nämä ovat kommentteja, joilla monet perustelevat sitä, etteivät seuraa maailman tapahtumia. Uutiset ovat täynnä sotia, korruptioskandaaleja, kansanmurhia ja keskenään kinastelevia poliitikkoja.Olet ehkä itsekin joskus sanonut tai kuullut moitetta uutistarjonnan alavireisyydestä. Saamme siitä säännöllisesti ja aivan ansaitusti myös lukijapalautetta.se on!Paha nousee uutisissa usein hyvän edelle. Hyviäkin uutisia on, mutta ne hukkuvat ikävien uutisten massaan. Positiiviset uutiset eivät myöskään jää mieleen yhtä helposti kuin negatiiviset.Mistä tämä johtuu? Miksi paha on useimmiten parempi uutinen kuin hyvä?Tämä – joidenkin mielestä vääristymä – on seurausta uutisen ja toimittajan työn perusluonteesta. Uutinen kertoo poikkeuksellisista, yllättävistä, ajankohtaisista ja merkittävistä asioista. Toimittajan työn ytimeen puolestaan kuuluu yhteiskunnan epäkohtien paljastaminen, jotta epäkohdat voitaisiin korjata, ja ihmisten elämä voisi parantua.Negatiiviset tapahtumat täyttävät nämä uutiskriteerit helpommin kuin positiiviset.Hyväkin asia voi olla uutinen. Sillä vain ei ole samaa shokkiarvoa, ja se harvemmin herättää voimakkaita tunteita. Ongelma piilee myös siinä, että hyvät asiat tapahtuvat usein hitaasti. Pitkäveteisistä prosesseista syntyy pitkäveteisiä otsikoita, toimittajat uupuvat seuraamaan niitä ja yleisön kiinnostus lopahtaa.syytä masennukseen. Päätimme tänä vuonna muistuttaa teitä ja itseämme siitä, että maailmassa tapahtuu koko ajan myös paljon hyvää. Eikö olekin hurjan hienoa, että suomalaistutkijoiden kehittämä diabetesrokote otti aimo harppauksen eteenpäin tänä vuonna? Ja että saudinaiset pääsevät viimeinkin auton rattiin, ja Kreikan vuosia jatkunut talouskriisi näyttää taittuvan? Tai että Saksa sääti lain, joka antaa kaikille oikeuden rakkauteen?Näistä ja monista muista vuoden valopilkuista kerromme teille tämän vuoden joulukalenterissa, joka julkaistaan joka aamu jouluaattoon saakka. Toivomme myös teiltä ehdotuksia siitä, mikä on vuoden paras positiivinen uutinen. Koostamme niistä kalenterin viimeisen, jouluna julkaistavan osan.Hyvää joulun odotusta iloisten uutisten parissa!