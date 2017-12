Ulkomaat

Terrori-isku berliiniläisille joulumarkkinoille vuosi sitten muutti Saksaa pysyvästi, muttei näkyvästi

vuodenkierrossa erilaisilla markkinoilla on tärkeä paikkansa. Tällä viikolla alkoi joulumarkkinakausi. Sesonkia on tosin käynnistelty varsin varovaisesti.Maanantaina avautuivat myös Berliinin kuuluisimmat joulumarkkinat Breitscheidplatzilla. Kuuluisimmat ne eivät ole siksi, että ne olisivat vanhimmat tai idyllisimmät.Vuosi sitten Breitscheidplatzin joulumarkkinoille tehtiin terrori-isku. Islamistiterroristi varasti rekan ja ajoi väkijoukkoon. Iskussa kuoli 12 ja loukkaantui lähes 70 ihmistä.terrori-isku varjostaa niin tänä vuonna kuin tulevinakin vuosina Breitscheidplatzin joulumarkkinoita. Ei ihme, että Berliinissä viriteltiin keskustelua siitä, voiko joulumarkkinoita enää järjestää.Silti Breitscheidplatzilla juodaan taas glüchweinia ja napostellaan paahdettuja manteleita. Niin kuuluukin olla, sillä iskun todellisten seurausten tulisi näkyä ihan muualla kuin joulukojuilla.Entisellään joulumarkkinat eivät tietenkään ole.Betoniporsaista on tullut tärkeä osa joulumarkkinoita ei vain Breitscheidplatzilla vaan kaikkialla muuallakin. Poliisi näkyy. Kojujen sijoittelua on mietitty tarkkaan.Osa jättää joulumarkkinat kokonaan väliin. Saatan jättää itsekin, niin raskas oli ilta myös toimittajille paikan päällä Breitscheidplatzilla vain hetki iskun jälkeen.Suurin osa kauppiaista on kuitenkin palannut. Osa on vähän kitkeränä siitä, miten byrokraattista on ­ollut saada korvauksia tuhoutuneesta omaisuudesta.Sekin kismittää, että turvatoimien kustannusten vuoksi myös kauppiaiden maksama vuokra on kohonnut.Uhrien ja uhrien omaisten toipumista ja elämäntilannetta ei voi edes arvailla. Sen tietää, ettei vuosipäivistä ensimmäinen ole helpoin. Myös kysymys siitä, kenen vastuulla turvallisuus lopulta on, on vaikea.terrori-isku muutti perustavanlaatuisesti Saksaa.Saksa kiristi nopeaa tahtia monia sisäiseen turvallisuuteen liittyviä lakejaan ja toimintatapojaan. Muutokset koskevat muun muassa videovalvontaa ja poliisien työasuissaan kantamia kameroita, vaarallisiksi arvioitujen henkilöiden seurantaa, viranomaisten tiedusteluoikeuksia ja keskinäistä tiedonvaihtoa, turvallisuusuhkiksi arvioitujen ihmisten säilöönottoa ja karkotuksia.Paketti on kova, mutta ihmisten arjessa muutokset näkyvät tuskin enempää kuin betoniporsaina joulumarkkinoilla. Mutta vaikkei muutoksia aina havaitse, niitä ei pidä piilottaa. Turvallisuuden nimissä kun nipistetään usein perusoikeuksista, kuten yksityisyyden suojasta.Olisi myös virhe jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Iskua, sen syitä ja seurauksia ei pidä unohtaa. Siksi myös Breitscheidplatzin joulumarkkinat ovat terrori-iskun vuosipäivänä 19. joulukuuta suljettuna.