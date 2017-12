Trump saattaa tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi – ”Lietsoo väkivaltaisuuksia”, varoittaa Arabiliitto

Ulkomaat

Trump saattaa tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi – ”Lietsoo väkivaltaisuuksia”, varoittaa Arabiliit

Yhdysvaltain

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Oletukset

Trumpin

Palestiinalainen

Yhdysvalloissa