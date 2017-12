Ulkomaat

Yksi kuoli ja kolme loukkaantui yli­ajossa New Yorkissa – poliisi ei epäile terrorismia

Ainakin yksi ihminen on kuollut ja neljä loukkaantunut, kun tuntematon kuljettaja ajoi autolla ihmisten päälle New Yorkissa, kertoo uutistoimisto AP.



Poliisin mukaan kuljettaja ajoi tarkoituksella uhrien päälle Queensin kaupunginosassa ja poistui paikalta päälleajon jälkeen aamuyöstä noin kello 4:45 paikallista aikaa. Poliisi etsii auton kuljettajaa.



Yksityiskohdat eivät olleet selviä poliisille, mutta poliisi ei usko, että kyse oli terrorismista. Asianosaiset olivat riidelleet ennen päälleajoa.



Kolme vakavasti loukkaantunutta on viety sairaalahoitoon.