Tarton historiallisessa yliopistossa huolestuttiin oman kielen puolesta – viro ollut opetuskieli 98 vuotta, mutta englanti valtaa alaa

Ulkomaat

Tarton historiallisessa yliopistossa huolestuttiin oman kielen puolesta – viro ollut opetuskieli 98 vuotta, mu

Tartto

Ei

Tartossa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aihe

Tämä

Saro

Mutta

Yliopiston

Tartossa