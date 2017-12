Ulkomaat

HS:n uusi kirjeenvaihtaja Heikki Aittokoski keskittyy­ tulevaisuuteen – lukijoiden toiveet vaikuttivat teemaan

Vuonna

Tulevaisuusteeman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aittokoski

Aittokoski,

Heikki Aittokoskeen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla. Osoite on heikki.aittokoski@hs.fi.