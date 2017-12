Matkustajajuna törmännyt tavarajunaan Saksassa lähellä Düsseldorfia, poliisin mukaan noin 50 ihmistä loukkaantunut – HS seuraa

Ulkomaat

Matkustajajuna törmännyt tavarajunaan Saksassa lähellä Düsseldorfia, poliisin mukaan noin 50 ihmistä loukkaant

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarsthttps://twitter.com/Fw_Kaarst?ref_src=twsrc%5Etfw ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkRhttps://t.co/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5. joulukuuta 2017 https://twitter.com/FWMeerbusch/status/938127058894557185?ref_src=twsrc%5Etfw

on törmännyt tavarajunaan Saksan Meerbuschissa lähellä Düsseldorfia, uutistoimistot kertovat.Poliisin mukaan noin 50 ihmistä on loukkaantunut.Paikallinen pelastuslaitos julkaisi kuvan onnettomuuspaikalta Twitterissä. Pelastustoimet ovat käynnissä onnettomuuspaikalla.Pelastuslaitoksen mukaan junassa on arviolta 150 matkustajaa.Uutinen päivittyy.