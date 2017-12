Ulkomaat

Kymmenet­tuhannet kalifornialaiset paenneet kodeistaan metsä­palojen vuoksi

ihmiset ovat paenneet rajuja metsäpaloja Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Voimakkaan puuskittaisen tuulen levittämät palot ovat aiheuttaneet ainakin yhden ihmisen kuoleman. Yli sata rakennusta on tuhoutunut paloissa ja kymmenettuhannet kodit ovat vaarassa.Ensimmäinen suuri metsäpalo syttyi maanantaina Venturan piirikunnassa Los Angelesin luoteispuolella. Thomas-nimeä kantava metsäpalo on polttanut yli 26 000 hehtaaria maata ja ajanut 27 000 ihmistä kodeistaan. Palo jatkaa yhä leviämistään pelastustyöntekijöiden sammutusyrityksistä huolimatta. Ainakin tuhat palomiestä yrittää hillitä palon leviämistä.Useita eritasoisia metsäpaloja on käynnissä eri puolilla eteläistä Kaliforniaa. Thomas on niistä voimakkain. Aavikolta puhaltavat voimakkaat Santa Ana -tuulet levittävät paloja.Varhain keskiviikkona aamuyöllä paikallista aikaa syttyi jälleen iso metsäpalo aivan Los Angelesin liepeillä. Alueen asukkaat taltioivat liekehtiviä kukkuloita työmatkojensa varrelta ja levittivät kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa.