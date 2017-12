Britannian ero EU:sta on moninkertaistanut briteiksi pyrkivien suomalaisten määrän – ”Olo on helpottunut”, sanoo kansalaisuuden saanut Jenni Barry Ennen suomalaisia ei juuri näkynyt kansalaisuusseremonioissa. Nyt paikalle saattaa osua kaksikin samaan aikaan. Brexit on lähes kaksinkertaistanut britiksi ryhtyvien EU-kansalaisten määrän.