Ulkomaat

Turvallisuus­kysymyksissä kuuluu Venäjältä kummia: ”Tilanne Itämerellä on lauennut ja eniten tilanteeseen on v

Vuosina

Tiedot

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Moskovan

Keskustelu

Heti

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja, joka on työskennellyt Moskovassa, Washingtonissa ja Brysselissä.