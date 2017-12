Kiina varautuu jo Pohjois-Korean luhistumiseen – New York Timesin mukaan maiden rajalle suunnitteilla pakolaiskeskuksia

Ulkomaat

Kiina varautuu jo Pohjois-Korean luhistumiseen – New York Timesin mukaan maiden rajalle suunnitteilla pakolais

Kiina

Kiina on pelännyt, että diktatuurin kaatuessa miljoonat pohjoiskorealaiset vyöryisivät rajan yli.

Kiina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pakolaisleireillä

NYT:n mukaan

Raja-alueen

Raja-alueella