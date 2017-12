Ulkomaat

Ainakin yksi kuollut, lukuisia loukkaantunut kaasuräjähdyksessä Itävallassa

yksi ihminen on kuollut ja vähintään parisenkymmentä on loukkaantunut Itävallassa kaasuräjähdyksessä, kertoivat uutistoimistot. Onnettomuus tapahtui Baumgartenissa maan itäosissa. Paikallisen lehden mukaan loukkaantuneita olisi jopa 60.”Räjähdys tapahtui kello 8.45, ja sitä seurasi tulipalo. Tilanne on nyt hallinnassa, mutta alustavien tietojen mukaan useat ovat loukkaantuneet”, poliisin edustaja kertoi.sanomalehden mukaan loukkaantuneita olisi jopa 60. Paikalle hälytettiin apuun useita palokuntia lähialueilta ja onnettomuusalueen yläpuolella lensi helikoptereita.Toistaiseksi ei ole selvyyttä räjähdyksen aiheuttajasta. Baumgarten on merkittävä kaasukeskus Itävallassa ja sinne tulee kaasua muun muassa Venäjältä.Lähellä Slovakian rajaa oleva Baumgarten on myös yksi Euroopan tärkeimmistä kaasukeskuksista. Keskuksen kautta kulkee vuosittain noin 40 miljardia kuutiometriä kaasua muualle Eurooppaan kuten Saksaan ja Italiaan.kertoivat räjähdyksen tuntuneen maanjäristyksen lailla ja he näkivät liekkien nousevan metrien korkeuteen.Poliisi kehotti ihmisiä välttämään aluetta ja seuraamaan viranomaisten antamia ohjeita.