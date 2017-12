Ulkomaat

Töyhtöiibis pelastui ja Sumatralta löytyi uusi serkku – eläinmaailmasta on kerrottavissa myös iloisia uutisia

katoaa ihmisen toiminnan takia kovaa vauhtia eläin- ja kasvilajeja, mutta onneksi on myös lajeja, joista voi kertoa hyviä uutisia.Yksi sellainen on töyhtöiibis, Geronticus eremita, jonka jo muinaiset egyptiläiset ikuistivat hieroglyfeihinsä. He palvoivat lintua hedelmällisyyden ja hyveellisyyden symbolina, ja osa Egyptin kuninkaallisista haudattiin muumioidun töyhtöiibiksen kanssa.Kookkaan linnun elinalue ulottui aikoinaan Pohjois-Afrikkaan, Lähi-itään ja Eurooppaan, mutta viime vuosisadan aikana lajista 98 prosenttia katosi metsästyksen, ympäristömyrkkyjen ja elinalueiden pienenemisen takia.töyhtöiibis hävisi jo 300 vuotta sitten, ja koko maailmassa se on kolmen vuosikymmenen ajan luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.Lähes kaikki maailman luonnossa elävät töyhtöiibikset pesivät Marokon alueella Souss-Massan kansallispuistossa ja Tamrissa. Vuonna 1997 pesiviä pareja oli jäljellä enää 59.Määrätietoisen suojelun ansiosta töyhtöiibis saattaa kuitenkin pelastua sukupuutolta. Suojelujärjestö Birdlifen mukaan yksilöitä on nykyisin noin 600.Tämän vuoden pesimäkaudella Marokossa tehtiin iloinen löytö: kaksi uutta pesimäpaikkaa ja ennätysmäärä pesiviä pareja, 122 paria.löytää jatkuvasti maapallolta myös itselleen uusia lajeja.Tänä vuonna Indonesian viidakosta Sumatran saarelta löytyi peräti uusi serkku, orankilaji, josta tuli heti maailman uhanalaisin iso ihmisapina. Näitä tapanuliorankeja on vain 800 yksilöä.Lajia uhkaavat kaivosteollisuus, maatalous, laittomat metsähakkuut ja patohanke. Tutkijoiden mukaan sen elinalue pitää nyt kiireellisesti suojella. Vielä ei ole liian myöhäistä.