Uusi avaus Pohjois-Korean umpikujassa: Ulkoministeri Tillerson neuvottelisi Kimin kanssa ilman ehtoja – ”Puhutaan vaikka säästä”

Ulkomaat

Uusi avaus Pohjois-Korean umpikujassa: Ulkoministeri Tillerson neuvottelisi Kimin kanssa ilman ehtoja – ”Puhut

Yhdysvaltain

Tillersonin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

CNN:n mukaan

Todellisuudessa