Ulkomaat

Venäjä lähetti puolustus­ministeriön delegaation Pohjois-Koreaan, vierailun tarkoitus tuntematon

Venäjän

Viime

Sergei Lavrov

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Keskiviikkona

Maanantaina

Venäjällä