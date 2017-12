Ulkomaat

Lääkärijärjestö: Myanmar surmasi kuukaudessa vähintään 6700 rohingyaa – väkivaltaan kuolleita lapsia yli 700

Ainakin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Elokuun

MSF:n BBC:lle

Ihmisoikeusjärjestö

Rohingya-muslimeja