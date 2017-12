Selvitys: Yhdysvallat ja Saudi-Arabia aseistivat Syyrian kapinallisia, mutta aseet päätyivät toistuvasti Isisin käsiin

Ulkomaat

Selvitys: Yhdysvallat ja Saudi-Arabia aseistivat Syyrian kapinallisia, mutta aseet päätyivät toistuvasti Isisi

ja Saudi-Arabia aseistivat Syyrian hajanaisia kapinallisryhmiä, mutta nämä aseet päätyivät toistuvasti jihadistijärjestö Isisin haltuun, kertoo torstaina julkaistu raportti.Konfliktien aseistamista tarkkaileva CAR-järjestö (Conflict Armament Research) tutki selvityksessään sotilastarvikkeita, joita on löydetty taistelukentiltä Syyriassa ja Irakissa. Järjestön selvityksen mukaan Isis sai valtaosan aseistaan ryöstämällä ne Syyrian ja Irakin armeijalta.Osa aseista päätyi Isisin käsiin kuitenkin Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian kautta. Aseet oli alunperin tarkoitettu Syyrian hallitusta vastaan taisteleville kapinallisryhmille, mutta sekasortoisen konfliktin keskellä ne vaihtoivat nopeasti omistajaa.Järjestön mukaan selvitys on karu muistutus siitä, millaisia riskejä liittyy aseellisten ryhmien aseistamiseen mutkikkaissa konflikteissa, joissa on mukana useita kilpailevia ryhmiä.löysi todisteita ainakin 12 tapauksesta, joissa Yhdysvaltojen hankkimia aseita oli päätynyt Isisin käsiin, kertoo uutistoimisto Reuters. Aseet olivat päätyneet Isisin haltuun joko ryöstämällä tai kesken konfliktin muuttuneiden liittolaissuhteiden myötä.Yhdessä esimerkkitapauksessa irakilaiset Isis-taistelijat olivat onnistuneet saamaan kahdessa kuukaudessa haltuunsa panssarintorjuntaohjuksia, jotka Yhdysvallat oli ostanut eurooppalaiselta maalta ja lähettänyt syyrialaiselle oppositioryhmälle.Kaikki Yhdysvaltojen hankkimat ja Syyriaan lähettämät asetarvikkeet oli tehty EU-maissa. Useimmissa tapauksissa Yhdysvallat rikkoi sopimusmääräyksiä, jotka kieltävät aseiden toimituksen kolmannelle osapuolelle, raportti kertoo.”CAR:n keräämä todistusaineisto osoittaa, että Yhdysvallat on toistuvasti ohjannut EU:ssa valmistettuja aseita ja ammuksia oppositioryhmille Syyrian konfliktissa. IS:n [Isisin] joukot saivat nopeasti haltuunsa merkittäviä määriä näitä tarvikkeita.”kertoo jäljittäneensä useiden Isisin käyttämien varusteiden alkuperän Bulgarian ja Saudi-Arabian asevienteihin. Myös näiden asevientien sopimusmääräykset kielsivät aseiden välittämisen kolmannelle osapuolelle.Valtaosa Isisin käyttämistä aseistuksesta, kaiken kaikkiaan noin 90 prosenttia, oli kuitenkin peräisin Kiinasta, Venäjältä ja Itä-Euroopasta, CAR sanoo. Kiinalaisten ja venäläisten aseiden osuus oli yli 50 prosenttia.”Nämä löydökset tukevat yleistä olettamusta, että alun perin ryhmä kaappasi ison osan sotilastarvikkeistaan Irakin ja Syyrian hallitusten joukoilta.”vuonna CAR raportoi, että Isisin oma asetuotanto oli kasvanut niin laajaksi ja kehittyneeksi, että se muistutti tavanomaisen valtion asetuotantoa.Kuluneena vuonna Isis on lyöty sotilaallisesti Irakissa ja Syyriassa. Järjestöä pidetään silti yhä turvallisuusuhkana, sillä se kykenee toteuttamaan terrori-iskuja ja hyödyntämään alueen epävakautta.