Ulkomaat

EU yrittää paikata Trumpin synnyttämää valtatyhjiötä – Timo Soinin mielestä ”kukaan ei pysty USA:n roolia täyt

Bryssel

Jos

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

No

Rooman

Trumpin

Kun

Kaikenlaista