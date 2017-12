Puolaa uhataan äänioikeuden menettämisellä, ja EU-tukien viemistäkin kaavaillaan – Katainen: Ei ole liikaa vaadittu noudattaa perusarvoja

Ulkomaat

Puolaa uhataan äänioikeuden menettämisellä, ja EU-tukien viemistäkin kaavaillaan – Katainen: Ei ole liikaa vaa

Bryssel

Euroopan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Äänioikeuden

Säännöllisesti

Katainen

Oikeusasioista

Jyrki Kataisen