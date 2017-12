Ruotsi haluaa kohentaa siviilipuolustustaan varautuakseen kriiseihin, yhteistyötä halutaan tiivistää Suomen kanssa

Ulkomaat

Ruotsi haluaa kohentaa siviilipuolustustaan varautuakseen kriiseihin, yhteistyötä halutaan tiivistää Suomen ka

Tukholma

Ruotsi

Ruotsi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ruotsilla oli

Suomen ja Ruotsin välillä on jo olemassa vuodelta 1992 peräisin oleva sopimus taloudellisesta yhteistyöstä kriisitilanteissa. Tämä voisi tietyin osin toimia raportin mukaan yhteistyön pohjana.

Suomen