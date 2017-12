Ulkomaat

hallitus on vuosikaudet varautunut itsenäisyyshankkeisiin väärässä paikassa, eli pohjoisrannikollaan Baskimaalla.Kun itsenäis­tymistä lopulta oikeasti yritettiin, tapahtui se Pyreneiden vuori­jonon toisessa päässä sijaitsevassa Kataloniassa, eikä hallituksella ollut valmiina muuta suunnitelmaa kuin sen estäminen.Yksi nyky-Espanjan merkillisyyksiä on se, että separatismi hiipui Baskimaalla viimeisen parin vuosikymmenen ajan suunnilleen samaa tahtia kuin se vahvistui Kataloniassa. On olemassa hyviä selityksiä sille, miksi niin kävi ja miksi siihen ei havahduttu kunnolla aiemmin sen enempää Espanjassa kuin muuallakaan Euroopassa.Baskimaa on suhteellisen vauras alue, jonka asukkaat ylpeilevät oman kielensä, identiteettinsä ja historiansa lisäksi Bilbaon Guggenheim-museolla ja ennätysmääriä Michelin-tähtiä ansaitsevilla ravintoloillaan.Aiemmin Baskimaalla oli myös ulottuvuus, joka ei näkynyt kuvissa, ja se oli pelko.Se on sen suuri ero Kataloniaan.Baskimaan itsenäisyyttä ajanut äärijärjestö Eta turvautui tappavan terrorin lisäksi laajoihin sieppauksiin ja suojelurahan keräämiseen sekä yksittäisiltä ihmisiltä että yrityksiltä toimintansa rahoittamiseksi. Etan terrorivaikutus oli suurempi kuin sen tappamien ihmisten määrä. Heitäkin kertyi noin 900 vuosina 1960–2010.Eta syntyi äärikonservatiivisena katolilaisena järjestönä 1800-luvulla, mutta ehti muuntua äärivasemmistolaiseksi terrorijärjestöksi ennen hiipumistaan tällä vuosikymmenellä.Baskimaan nationalismin valtavirtaa edusti ja edustaa edelleen kansallispuolue PNV. Etan äärimmäisyys takasi, että puolueet pysyivät erillään.sen sijaan ei ollut ääripuoluetta, vaan kansallismielisiä aluehallituksia johti keskustaoikeisto eri puoluenimikkeillä ja sen rinnalla vanha tasavaltalainen keskustavasemmiston puolue ERC.Kataloniassa ei ollut syytä pelätä puolueita, eikä itsenäisyyshankkeeseen ole missään vaiheessa liittynyt poliittista väkivaltaa.Pehmeän julkisivunsa suojassa kansallismielinen rintama kuitenkin jäykistyi puolueryhmäksi, joka lopuksi esitti pienen enemmistön turvin yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen alueparlamentissa.Nyt Katalonia menee Espanjan hallituksen määräämiin ennenaikaisiin aluevaaleihin ilman poliittista keskustaa. On vain itsenäisyyden kannattajia ja vastustajia, ja vasemmistopopulisteja niiden välissä, vaikka monet katalonialaiset jo miettivät tulevia vaihtoehtoja.Kukaan ei olisi ennustanut 1990-luvulla, että asiat menevät lopulta paremmin Baskimaalla kuin Kataloniassa.