”Nostin pääni ulos luukusta Kremlin vieressä, eikä kukaan kiinnittänyt huomiota” – Moskovan alla avautuu maanalainen maailma, jonka salaisinta osaa on päässyt tutkimaan vain harva

Ulkomaat

”Nostin pääni ulos luukusta Kremlin vieressä, eikä kukaan kiinnittänyt huomiota” – Moskovan alla avautuu maana

Moskova.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Todellisuudessa

Maailma

Danilovskin

Tšurajoen

Maanalaisen