Claudia Montecinos Castro ei enää haluaisi olla sinkku: ”Kyse on jonkinlaisesta pelistä koko ajan” – Ruotsi on Euroopan johtava yksineläjien maa Ruotsi on Euroopan johtava yksineläjien maa, jossa yli puolet kotitalouksista on yhden hengen talouksia. Yksin asuminen on yleistynyt kaikkialla maailmassa varallisuuden kasvun ja tasa-arvon edistymisen myötä.