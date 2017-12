Venäjän keskusvaalilautakunta ei hyväksynyt Navalnyin rekisteröitymistä presidenttiehdokkaaksi – ehdokas kehotti protesteihin

Ulkomaat

Venäjän keskusvaalilautakunta ei hyväksynyt Navalnyin rekisteröitymistä presidenttiehdokkaaksi – ehdokas kehot

Venäjän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jos Navalnyin

Keskusvaalilautakunta

Oikaisu 25.12. Keskusvaalilautakunta kokoontui maanantaina, ei sunnuntaina.