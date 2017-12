Ulkomaat

Saksa vauhdittaa turvapaikan­hakijoiden palautuksia uudella keinolla: rakennuttaa Marokkoon kahta nuorisokotia

Saksa

haluaa palauttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita alaikäisiä marokkolaisia Marokkoon ja rakennuttaa siksi Marokkoon kahta nuorisokotia, jotka voisivat ottaa vastaan palautetut marokkolaisnuoret. Tarkoituksena on pystyä palauttamaan Marokkoon varsinkin Saksassa rikoksia tehneitä nuorisorikollisia.Tänä vuonna Saksa ei ole palauttanut lainkaan yksin Saksaan tulleita alaikäisiä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, oli heidän kotimaansa mikä tahansa. Marokon kohdalla yksi ongelma on ollut siinä, että Saksan viranomaiset eivät ole voineet luottaa siihen, että alaikäisistä pidettäisiin tavalla tai toisella huolta Marokossa.Saksan viranomaisilla on ollut myös vaikeuksia saada selville, onko palautuspäätöksen saaneilla alaikäisillä marokkolaisilla tosiasiassa perheenjäseniä Marokossa vai ei.nuorisokodeissa kyse on Saksan sisäministeriön pilottiprojekteista, joissa tehdään yhteistyötä myös marokkolaisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Nuorisokodit on tarkoitettu myös Marokossa oleskeleville katulapsille, ei vain Saksasta palautetuille nuorisorikollisille.Kummassakin nuorisokodissa on sata paikkaa. Asukkaille on sisäministeriön mukaan tarjolla sosiaalityöntekijöiden apua sekä koulutusmahdollisuuksia.turvapaikkapäätöksen saaneiden palautusten nopeuttaminen on Saksassa vilkas keskustelunaihe, ja Saksan hallitus teki alkuvuodesta linjauksen palautusten tehostamisesta.Erityisesti huomioita on Saksassa saanut se, miten vaikeaa on ollut palauttaa rikoksia tehneitä ihmisiä, joilla ei ole oikeutta oleskella Saksassa.Palautuksien tehostamisessa ei ole kyse vain Saksan viranomaisten omasta toiminnasta vaan useimmiten siitä, miten vastentahtoisia palautettavien lähtömaat ovat ottamaan vastaan kansalaisiaan. Myös Euroopan unioni on tänä vuonna lisännyt toimia, joilla lähtömaita painostetaan eri tavoin ottamaan vastaan palautettavia kansalaisiaan.Esimerkiksi Bangladeshiin EU käyttää viisumivipua. Samaa uhkausta hankaloittaa viisumien myöntämistä käytetään myös Afrikan maihin.Bangladeshilaiset ovat olleet tämän vuoden keväästä lähtien yksi suurimmista Libyan kautta Välimeren yli Italiaan tulleista turvapaikanhakijaryhmistä. Ilmiö on varsin uusi, ja siihen EU on halunnut puuttua. Syy bangladeshilaisten määrän kasvuun on ollut ihmissalakuljetusbisneksen muutoksissa.Turkin ja EU:n tekemä pakolaissopimus sulki salakuljettajilta reitin Turkin rannikolta Kreikan saaristoon. Tämä vähensi muun muassa syyrialaisten pakolaisten määrää. Libyan rannikolta lähtee kohti Italiaa nyt muun muassa nigerialaisia ja guinealaisia.ei ole päässyt palautusten tehostamisessa tavoitteisiinsa. Vapaaehtoisesti lähteneiden määrä supistui tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna. Tänä vuonna vapaaehtoisesti palanneita on ollut noin 28 000, kun edellisvuoden määrä oli yli 50 000.Saksa maksaa vapaaehtoisesti lähteneille tukea. Vapaaehtoisesti palanneista 2 734 palasi Irakiin, 1 076 Afganistaniin ja 980 Iraniin.Pakolla Saksa on joulukuun alkuun mennessä palauttanut noin 22 000 henkeä lähtömaihinsa. Määrä on noin kolmetuhatta henkeä vähemmän kuin edellisvuonna.Saksan hallitus arvioi syyskuun lopussa Saksassa olevan noin 230 000 sellaista henkilöä, joiden pitäisi poistua maasta. Tässä luvussa on myös muita kuin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita.Saksan viranomaisten tilastojen mukaan viime kesäkuun lopussa Saksassa oleskeli noin 600 000 sellaista henkilöä, joilla on kielteinen turvapaikkapäätös. Näistä valtaosa on kuitenkin sellaisia, joita syystä tai toisesta ei voi palauttaa lähtömaihinsa. Heillä on esimerkiksi kesken valitusprosessi päätöksestä, tai he ovat naimisissa oleskeluluvan omaavan henkilön kanssa.