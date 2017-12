Kiina rakensi hirviömäisen ”saarentekokoneen”, jolla se tiukentaa otettaan Etelä-Kiinan merellä – 140-metrinen ruoppaaja möyrii merenpohjaa kolme uima-altaallista tunnissa

Ulkomaat

Kiina rakensi hirviömäisen ”saarentekokoneen”, jolla se tiukentaa otettaan Etelä-Kiinan merellä – 140-metrinen

Kiina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kiina

Asukkaita

Kiinan

Mikään