Ulkomaat

Rokotevastaisuus johti Italiassa tuhkarokko­epidemiaan ja pakkorokotuksiin – Roomalainen Nicoletta Salvi aikoo

Monterotondo/Rooma

Kakun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lahjapapereita

Tabathan

Miten

Ja nyt

Tuhkarokkotartuntoja

Rooman

On ehkä

Salvin

Olisi

THL ei kannata pakollisia rokotuksia