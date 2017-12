Kiinalaiset ihastuivat meripihkaan, jota kaivetaan Kaliningradissa ennätystahtiin: harvinaisia yli kilon kimpaleita löytyi parikymmentä

Ulkomaat

Kiinalaiset ihastuivat meripihkaan, jota kaivetaan Kaliningradissa ennätystahtiin: harvinaisia yli kilon kimpa

Jantarnyi

Jos

Kombinaatti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kombinaatti

Kombinaatin

Kukaan