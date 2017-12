Ulkomaat

Yhdysvalloissa on rikottu tällä viikolla pakkasennätyksiä – koillisrannikolta löytyi jäätyneitä haita

Yhdysvalloissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Skomalin

Haidensuojelujärjestö

Pakkasennätyksiä