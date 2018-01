”Iranilaiset haluavat muutosta mutta eivät väkivaltaa” – helsinkiläinen Hossein Bahmanpour seuraa tarkasti toisen kotimaansa tapahtumia

Ulkomaat

”Iranilaiset haluavat muutosta mutta eivät väkivaltaa” – helsinkiläinen Hossein Bahmanpour seuraa tarkasti toi

Iranin

Useissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Iranin

Kukaan

Bahmanpourin

Karajin