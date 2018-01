Ulkomaat

elinkauppias on jäänyt kiinni Kyproksella. Miestä epäillään kymmenien laittomien munuaisten kauppajärjestelyistä. Operaatioita tehtiin kosovolaisella klinikalla Pristinassa, kertoi Kosovon poliisi.Miehestä oli annettu kansainvälinen pidätysmääräys. Laittomat elinkaupat tehtiin vuonna 2008.etsi munuaisia usein köyhiltä alueilta Itä-Euroopasta ja Keski-Aasiasta. Hän lupasi munuaisesta luovuttajalle 15 000 euroa. Asiakkaista pääosa oli israelilaisia, jotka maksoivat elimistä jopa 100 000 euroa.Elinkauppa paljastui, kun turkkilaismies tuupertui Pristinan lentokentällä munuaissiirron jälkeen. Pristinalainen klinikka tutkittiin ja suljettiin tapauksen jälkeen.Vuonna 2013 EU:n johtama oikeusistuin tuomitsi viisi kosovolaislääkäriä enimmillään kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen elinkaupasta.kohtelivat luovuttajia huonosti eivätkä huolehtineet heidän kunnollisesta hoidosta. Syyttäjien mukaan luovuttajia kohdeltiin ”kuin jätettä”.Epäillyn israelilaismiehen arvellaan johtaneen laitonta elinkauppaa.Sen sijaan laittomissa elinkaupoissa mukana ollut turkkilainen lääkäri on yhä karkuteillä. Kosovon lehdistössä lääkäriä on kutsuttu ”turkkilaiseksi Frankensteiniksi”. Hänen epäillään tehneet elintensiirto-operaatiot pristinalaisella klinikalla.