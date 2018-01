Ulkomaat

Öljytankkeri törmäsi rahtilaivaan ja syttyi tuleen – kymmeniä merimiehiä kateissa Shanghain itäpuolella

32

Onnettomuus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

merimiestä on kateissa sen jälkeen, kun tankkilaiva ja rahtilaiva törmäsivät lauantaina Kiinan itärannikolla, kertoo uutistoimisto AFP. Tankkeri syttyi tuleen, ja paloi täydellä liekillä vielä sunnuntaina.Onnettomuuspaikka sijaitsee Kiinan uutistoimisto Xinhuan mukaan 160 merimailia Jangtse-joen suulta. Rannikko on hyvin vilkkaasti liikennöity merialue, jossa sijaitsee muun muassa Shanghain jättisatama.Käsiteltyä raakaöljyä kuljettanut 247-metrinen tankkeri syttyi tuleen. Sen miehistössä oli 30 iranilaista ja kaksi bangladeshilaista, jotka kaikki ovat kadoksissa.tapahtui lauantai-iltana noin kello 20 paikallista aikaa. Tankkeri purjehti Panaman lipun alla, mutta sitä operoi iranilainen varustamo. Rahtilaiva on rekisteröity Xinhuan mukaan Hong Kongiin.Kiinan liikenneministeriön mukaan rahtilaivan 21-henkinen kiinalaismiehistö saatiin pelastetuksi.Pelastustoimiin on osallistunut ainakin kahdeksan kiinalaista meripelastusalusta ja eteläkorealainen merivartioston alus sekä lentokone.