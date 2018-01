Koreat lämmittelivät suhteitaan ”Rauhan talossa” – Pohjoisen taitoluistelupari lähtee olympialaisiin, sotilaiden suora puhelinyhteys päätettiin palauttaa

Ulkomaat

Koreat lämmittelivät suhteitaan ”Rauhan talossa” – Pohjoisen taitoluistelupari lähtee olympialaisiin, sotilaid

Pohjois-Korea

Tapaaminen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uutinen

Etelä

Urheilijoiden

Luistelijoiden

Etelä-Korea