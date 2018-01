Toistasataa Calabrian pahamaineisen ’Ndranghetan jäsentä pidätettiin – perheet pyörittivät bisnestä ruualla, roskilla ja hautajaisilla myös Saksassa

Ulkomaat

Toistasataa Calabrian pahamaineisen ’Ndranghetan jäsentä pidätettiin – perheet pyörittivät bisnestä ruualla, r

Yksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

’Ndrangheta

Järjestöllä

Päivitys kello 11:18: Calabrian kerrottiin aikaisemmin sijaitsevan saappaan muotoisen Italian ”kantapäässä”, vaikka se sijaitsee pikemminkin kengän kärjessä.