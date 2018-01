Portugalilaiset sisarukset aikovat haastaa oikeuteen kymmeniä eurooppalaisia valtioita – ”Olemme tottuneet rannalle mennessämme nauttimaan luonnosta, nyt se on vain muisto”

Ulkomaat

Portugalilaiset sisarukset aikovat haastaa oikeuteen kymmeniä eurooppalaisia valtioita – ”Olemme tottuneet ran

Leiria/Viseu

Portugalilainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sisarukset

Rannikkovaltio

Leirian

Oikeusjuttu

Gerry Liston

Yksittäisten

Portugalilaiset

Sade itketti ilosta kuivuuden jälkeen

Viseun