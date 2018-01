Tarkoitushakuinen vaalipiirien rajaaminen kävi tuomarien mielestä jo liian härskiksi – päätös voi haitata republikaanien menestystä Yhdysvaltain vaaleissa syksyllä

Ulkomaat

Tarkoitushakuinen vaalipiirien rajaaminen kävi tuomarien mielestä jo liian härskiksi – päätös voi haitata repu

Pohjois-Carolinan

Yli

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Puolueellinen

Yhdysvaltain

Korkeimmalta