Wienissä suuri mielenosoitus hallitusta vastaan – noin 20 000 ihmistä vastusti kaduilla oikeistopopulistista Vapauspuoluetta

Wienissä suuri mielenosoitus hallitusta vastaan – noin 20 000 ihmistä vastusti kaduilla oikeistopopulistista V

pääkaupungissa Wienissä jopa 20 000 ihmistä osallistui lauantaina maan hallitusta vastustavaan mielenosoitukseen, kertoo uutistoimisto Reuters.Protestoijien mielestä muun Euroopan pitäisi boikotoida Itävallan viime vuoden lopussa koottua hallitusta, jossa on mukana oikeistopopulistinen Vapauspuolue FPÖ. Päähallituspuolue on konservatiivinen ÖVP.Reutersin mukaan mielenosoittajiin kuului opiskelijoita, vasemmistolaisia ja eläkeläisiä. Protestoijat kantoivat julisteita, joihin he olivat kirjoittaneet esimerkiksi ”Älkää antako natsien hallita”.Rauhallisesti edennyttä mielenosoitusta oli valvomassa noin tuhat poliisia.kaduille lähteneet vaativat, että Euroopan muiden maiden hallitukset eivät olisi tekemisissä Itävallan kanssa maan hoitaessa EU:n puheenjohtajuutta kuluvan vuoden toisen puoliskon ajan.Vaikka Vapauspuolue on sanonut jättäneensä taakseen natsimenneisyyden, puolueen vastustajat sanovat sen olevan yhä rasistinen, seksistinen ja juutalaisvastainen.Hallitusohjelma tähtää muun muassa maahanmuuttopolitiikan tiukentamiseen.