Voimakas Friederike-myrsky sai aikaan liikennekaaoksen Hollannissa – useita kuollut, kuorma-autoja kaatunut ja liikenne seisoo

Friederike-myrsky kuritti Hollantia ja sen naapurimaita torstaina ja aiheutti lentojen peruuntumisia Amsterdamin Schipholin lentokentällä, kertoivat uutistoimistot. Myös junaliikenne on ollut pysähdyksissä.Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa ainakin viisi ihmistä on kuollut myräkän vuoksi, kertoivat tiedotusvälineet. Myrsky on riepotellut myös Britanniaa.ovat puhaltaneet parhaimmillaan lähes 39 metriä sekunnissa. Puhurit repivät irti muun muassa lentokentän kattolaattoja.”Vakavien sääolosuhteiden takia kaikki lentoliikenne on keskeytetty toistaiseksi”, Schipholin lentokentän Twitter-tilillä tiedotettiin.Schipholin kenttä on yksi Euroopan vilkkaimpia.oli myös tieliikenteessä. Uutistoimisto AFP:n mukaan useat tiet olivat torstaina poikki, koska tuuli kaatoi kumoon raskasta liikennekalustoa. Myrskytuulet riehuivat myös Saksassa, missä kuorma-autoja on niinikään kaatunut ja junavuoroja on peruttu.Hollannin kansallisen tiepalvelun (VID) mukaan aamulla oli tiedossa ainakin 25 teille kaatunutta kuorma-autoa tai rekkaa, jotka aiheuttivat tukoksia kuudelle keskeiselle tielinjalle.Esimerkiksi kiireinen Rotterdamin rahtisatama oli VID:n mukaan aamulla lähes saavuttamattomissa teillä olevien ongelmien takia.kansallinen sääpalvelu antoi myrskyn takia korkeimman mahdollisen varoituksen.”Näin kovat tuulet ovat vaaraksi ihmisille ja liikenteelle”, sääpalvelu kertoi ja varoitti kaatuvista puista.Sääpalvelu kehotti myös välttämään merialueita. Kalastusalukset jäivätkin satamien suojaan, ja lauttaliikenne Texelin saarelle lopetettiin.