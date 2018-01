Ulkomaat

Trumpin ensimmäinen vuosi on ollut hysteerinen – Washingtonin some-infernossa mikään ei enää kestä 24 tuntia k

Se

Trump

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Washingtonin

Siksi

Trumpin

Yritän

Toiseksi

Kolmanneksi

Trump pitää ensimmäisen kansakunnan tila -puheensa 30. tammikuuta. Silloin HS arvioi Trumpin ensimmäisen vuoden saavutuksia.