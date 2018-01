Ulkomaat

Neljä kuoli Intian ja Pakistanin ammuskeluissa Kashmirissa – 21 kuollut poikkeuksellisen verisen viikon aikana

siviiliä ja yksi intialaissotilas kuoli lauantaina Intian ja Pakistanin välisissä ammuskeluissa kiistellyllä Kashmirin alueella, uutistoimisto AFP kertoo.Kashmir on Intian pohjois- ja Pakistanin koillisosissa sijaitseva alue, jonka jaosta ei ole maiden 70-vuotisen historian aikana päästy sopuun.Alueella leimahtaa säännöllisesti väkivaltaisuuksia, joissa kuolee usein myös siviilejä.viikko on ollut Kashmirissa poikkeuksellisen verinen. Viikon aikana on kuollut 21 ihmistä, joista osa on sotilaita, osa siviilejä ja osa epäiltyjä militantteja.Molemmat maat kutsuivat perjantaina suurlähettiläänsä kotiin vastalauseeksi ammuskeluista. Ne syyttävät väkivaltaisuuksien leimahtamisesta toisiaan.Intia ilmoitti tappaneensa alkuviikosta neljä Pakistanin hallinnoimalta Kashmirin alueelta tullutta miestä, joiden se uskoi yrittäneen soluttautua taistelijoiksi Intian hallitsemalle alueelle.ja Pakistan ovat sotineet Kashmirin alueesta kaksi sotaa sen jälkeen kun maat irtaantuivat toisistaan vuonna 1947.Alue on käytännössä jaettu Intian ja Pakistanin hallitsemiin osiin, mutta jaosta ei ole päästy sopimukseen. Myös Kiina hallitsee osia Kashmirista.