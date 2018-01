Ulkomaat

Neljä kuollut hotellipalossa Prahan keskustassa

ihmistä kuoli Tšekin pääkaupungin Prahan keskustassa lauantaina syttyneessä hotellipalossa. Lisäksi useat muut loukkaantuivat.Palo syttyi Eurostars David -hotellissa, joka on lähellä kansallisteatteria. Hotellista evakuoitiin 40 ihmistä.Lauantaina palon uhreista kuoli kaksi. Toinen oli saksalainen vuonna 1996 syntynyt mies ja toinen eteläkorealainen vuonna 1997 syntynyt nainen.Kahta sunnuntaina kuollutta uhria ei ole vielä tunnistettu, mutta he olivat naisia.Sairaalassa on vielä neljä palossa loukkaantunutta. Heidän vammojensa vakavuudesta ei ole tietoa.Syttymissyytä tutkintaan. Tulipalo syttyi alustavien tietojen mukaan rakennuksessa pohjakerroksessa kello 17 jälkeen paikallista aikaa. Savu levisi hotellissa kaikkiin kerroksiin. Palokunta sai tilanteen hallintaan kahdessa tunnissa.