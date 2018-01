Ulkomaat

Venäjä myy nykyaikaisia hävittäjiä Myanmarille – Myanmarin asevoimien pääviholliset ovat myanmarilaisia

Myanmar

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myanmarin

Voimassa

Venäjän

Oikaisu 22.1.2018 kello 15.44: Jutussa luki virheellisesti että Venäjällä on enimmäkseen kiinalaisia hävittäjiä. Oikea muoto on että Myanmarilla on enimmäkseen kiinalaisia hävittäjiä