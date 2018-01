Paavi Franciscus: Valeuutiset ovat kuin paratiisiin luikerrellut käärme – ”Ylimielisyys ja viha leviävät niiden seurauksena”

Ulkomaat

Paavi Franciscus: Valeuutiset ovat kuin paratiisiin luikerrellut käärme – "Ylimielisyys ja viha leviävät niide

Franciscus otti keskiviikkona ensimmäistä kertaa virallisesti kantaa internetissä leviäviin valeuutisiin.Paavi tuomitsi kovin sanoin valeuutiset ja niiden levittäjät kutsumalla valeuutisia saatanallisiksi. Hän kehotti journalisteja ja sosiaalisen median käyttäjiä paljastamaan internetissä luikertelevat ”käärmetaktiikat”, joiden tavoitteena on vastakkainasettelun lisääminen poliittisten tai taloudellisten etujen saavuttamiseksi.”Valeuutiset kertovat suvaitsemattomista ja yliherkistä asenteista. Ylimielisyys ja viha leviävät niiden seurauksena. Tämä on valheen lopputulema”, paavi Franciscus kirjoittaa uutistoimisto Reutersin mukaan.Kyseessä oli ensimmäisessä aiheeseen liittyvä paavillinen asiakirjaa. Sen otsikko on ”Totuus vapauttaa – valeuutiset ja rauhan journalismi”.tuomitsee kannanotossaan sosiaalisen median manipulatiivisen käytön ja valeuutisten levittämisen.”Nämä valheelliset, mutta uskottavalta näyttävät uutiset ovat harhaanjohtavia, sillä ne kaappaavat huomiomme vetoamalla stereotypioihin ja ennakkoluuloihin sekä käyttämällä hyväksi välittömiä tunnereaktioita kuten pelkoa, halveksuntaa, vihaa ja turhautuneisuutta”, paavi kirjoittaa.Valeuutiset leviävät paavin mukaan niin nopeasti ja tehokkaasti, että niitä on vaikea pysäyttää. Hän peräänkuuluttikin ”totuuskasvatusta”, joka auttaisi ihmisiä havaitsemaan, arvioimaan ja ymmärtämään paremmin uutisia, jotta ”viettelyksen salakavalat ja vaaralliset muodot” huomattaisiin paremmin.vertasikin valeuutisia Raamatun kertomukseen saatanasta, joka käärmeeksi naamioituneena houkutteli Eevan syömään paratiisin kielletystä puusta. Paavin mukaan saatana syötti Eevaa väärällä tiedolla väittämällä, että hedelmän syöminen tekisi hänestä kaikkitietävän.”Meidän täytyy paljastaa nämä niin sanotut käärmetaktiikat, joita käyttävät ne, jotka naamioituneina iskevät missä ja milloin vain.”otti kantaa myös ammattijournalistien työhön. Hänen mukaansa journalismi ei ole vain työ vaan missio. Siksi toimittajilla on erityinen vastuu valeuutisten paljastamisessa.Paavin mukaan ammattijournalistien pitää vältellä ”kiihtymyksen ruokkimista” ja jymyuutisten metsästämistä Journalistien tulisi ”keskittyä vähemmän viime hetken uutisiin ja sen sijaan tutkia konfliktien taustoja”.Journalismin tulisi paavin mukaan myös esitellä vaihtoehtoja nykyisen kaltaiselle ”äänekkäälle riitelylle ja verbaaliselle väkivallalle”.