Aikamme suuri ilmiö ei olekaan ehkä Trump, vaan miljardeja ihmisiä otteessaan pitävä Piilaakson valtakeskittymä – huippututkija Niall Ferguson suomii teknologiajättejä HS-haastattelussa

Ulkomaat

Aikamme suuri ilmiö ei olekaan ehkä Trump, vaan miljardeja ihmisiä otteessaan pitävä Piilaakson valtakeskittym

”Kun maailma

Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailma

Fergusonin

Tuntuu

Niall Ferguson

Nyt eletään

Jos ajattelee

Stanfordista

Internet

Tulevaisuus alkoi vuonna 1979

Haastattelun

Ferguson

Kiina

Poliittinen islam

Neuvostoliiton alamäki

Thatcherismi

Teknologia