HS:n kirjeenvaihtaja selvitti, millainen Trumpin Yhdysvallat on ollut Suomelle – ”Suomalaiset ovat tolkun ihmisiä ja ymmärtävät, ettei koko maa ole sama kuin yksi oranssitukkainen mies” Donald Trump pitää varhain keskiviikkona yhden vuoden tärkeimmistä puheistaan. HS arvioi, miltä Trumpin vuosi on näyttänyt Suomen näkökulmasta. Vaikka moni uhkakuva ei ole toteutunut, esimerkiksi yhteistyö ympäristöasioissa on vaikeutunut. Nyt ympäristötavoitteet pitää naamioida talouskasvuksi tai säästöiksi, sanoo eräs ympäristöpolitiikan tuntija.