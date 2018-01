Ulkomaat

Kielloista piittaamaton rekkakuski turmeli Nazcan maailman­kuuluja kuvioita Perussa

intiaanikulttuurin taideteoksina Nazcan autiomaahan Peruun muodostetut linjat kokivat kovia, kun kielloista piittaamaton rekkakuski ajeli alueella, viranomaiset kertoivat tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.Unescon maailmanperintölistalle kuuluvat linjat ovat valtavia maahan muodostettuja geometrisiä kuvioita, jotka esittävät muun muassa eläimiä ja kasveja. Noin kaksituhatta vuotta sitten tehdyt linjat näkyvät parhaiten ilmasta katsottuna.Rekan kuljettaja ei piitannut varoituskylteistä, kun hän ajoi arkeologiselle alueelle 27. tammikuuta, Perun kulttuuriministeriö kertoo.Rekka jätti alueelle syviä jälkiä noin sadan metrin pituiselle alueelle. Ajourat turmelivat osia kolmesta linjasta, ministeriö kertoo.Alueen valvojat ottivat kiinni kuljettajan, jolle luettiin syytteet paikallisella poliisiasemalla.arkeologiselle alueelle meno on tiukasti kielletty, sillä maa on siellä haurasta. Paikalle pääsee vain tarkoitukseen sopivilla, pehmustetuilla jalkineilla.Linjoja on Nazcan autiomaassa yli 500 neliökilometrin suuruisella alueella. Arkeologit ovat pitkään pohtineet kuvioiden perimmäistä tarkoitusta.Ennen rekkakuskia linjoja vaurioitti vuonna 2015 mies, joka kirjoitti nimensä yhteen kuvioista.