BBC:Dexter-terapiariikinkukkoa ei päästetty lennolle, vaikka sille oli maksettu oma paikka – Terapiaeläimen voi ottaa Finnairin-lennolle tietyin rajoituksin

Ulkomaat

BBC:Dexter-terapiariikinkukkoa ei päästetty lennolle, vaikka sille oli maksettu oma paikka – Terapiaeläimen vo

Naismatkustajalta

Riikinkukon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riikinkukkokiistan

Finnairilta

Lennolle