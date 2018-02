Ulkomaat

San Francisco mitätöi vanhat marihuanatuomiot 40 vuoden ajalta

Marihuanan

Päätös

viihdekäytöstä tuli laillista Yhdysvaltain Kalifornian osavaltiossa tammikuun alusta lukien.Nyt San Franciscon kaupunki on päättänyt mitätöidä kaikki marihuanaan liittyvät rikostuomiot yli 40:n viimeksi kuluneen vuoden ajalta, kertoo uutistoimisto AFP.vaikuttaa tuhansiin ihmisiin, joiden saamat tuomiot ovat vaikeuttaneet heidän työllistymistään ja yhteiskunnan joidenkin etuuksien saamista.Yleinen syyttäjä aikoo ottaa uudelleen käsittelyyn lähes 5 000 rikostuomiota ja yli 3 000 rikkomusta.Kalifornian lisäksi seitsemän muuta Yhdysvaltain osavaltiota on laillistanut marihuanan viihdekäytön. Huumeen lääketieteellinen käyttö on sallittu 30 osavaltiossa ja Washington DC:ssä. Yhdysvaltoihin kuuluu 50 osavaltiota.